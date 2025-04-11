Полиция начала задержания на церемонии прощания с Пашей Техником

Сотрудники полиции начали задерживать людей, которых выходят на проезжую часть у храма Петра и Павла в Лефортово. С 12:00 мск в церкви проходит церемония прощания с рэпером Павлом Ивлевым (Пашей Техником). Пока известно о задержании одной девушки и основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова, запустившего дрон над толпой.

Как сообщает корреспондент «Ъ», на церемонию пришли свыше 1 тыс. человек, в основном молодежь. У храма образовалась давка, часть людей вышла на проезжую часть, их стала теснить полиция. В какой-то момент люди начали скандировать имя артиста и поднимать вверх красные гвоздики.

Примерно в 13:00 людей стали пускать в храм. До этого церемония была закрытой, с артистом прощались его родные и близкие. По данным «Ъ», гражданская панихида будет до 15:00. После рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Павел Ивлев умер 5 апреля в клинике на Пхукете, куда его госпитализировали в бессознательном состоянии и с поражением легких.

Полина Мотызлевская