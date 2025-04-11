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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:03

Прощание с Пашей Техником

Фоторепортаж

11 апреля в Москве прошла церемония прощания с рэп-исполнителем Пашей Техником (Павел Ивлев). Артист умер 5 апреля в больнице на Пхукете.

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Участница церемонии

Участница церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гроб с телом артиста

Гроб с телом артиста

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника

Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участница церемонии с плакатом

Участница церемонии с плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мужчина с портретом рэпера

Мужчина с портретом рэпера

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фотограф Игорь Иванко (в центре)

Фотограф Игорь Иванко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Люди около храма Петра и Павла

Люди около храма Петра и Павла

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Участница церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гроб с телом артиста

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В церемонии участвовали несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Директор рэпера Марк Яровский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Желающие попрощаться с рэпером у храма

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фанат Паши Техника в маске гориллы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участница церемонии с плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мужчина с портретом рэпера

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фотограф Игорь Иванко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Люди около храма Петра и Павла

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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