Фото 11.04.2025, 15:34 обновлено 16:03 Прощание с Пашей Техником Фоторепортаж 11 апреля в Москве прошла церемония прощания с рэп-исполнителем Пашей Техником (Павел Ивлев). Артист умер 5 апреля в больнице на Пхукете. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участница церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Церемония прощания с рэпером Пашей Техником Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Гроб с телом артиста Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В церемонии участвовали несколько тысяч человек Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Рэпер Птаха (Давид Нуриев) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Директор рэпера Марк Яровский (в центре) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Желающие попрощаться с рэпером у храма Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фанат Паши Техника в маске гориллы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Участница церемонии с плакатом Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Мужчина с портретом рэпера Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фотограф Игорь Иванко (в центре) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Люди около храма Петра и Павла Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 17 Участница церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Прощание прошло в храме Петра и Павла в Лефортово Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Церемония прощания с рэпером Пашей Техником Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Гроб с телом артиста Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото В церемонии участвовали несколько тысяч человек Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Пианист Лука Сафронов-Затравкин и мама рэпера Паши Техника Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Рэпер Птаха (Давид Нуриев) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мельничук) после церемонии Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Директор рэпера Марк Яровский (в центре) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Желающие попрощаться с рэпером у храма Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фанат Паши Техника в маске гориллы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото На прощании с рэпером были задержаны как минимум пять человек Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Участница церемонии с плакатом Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Мужчина с портретом рэпера Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фотограф Игорь Иванко (в центре) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Люди около храма Петра и Павла Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото