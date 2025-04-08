Еще четыре военнослужащих ВСУ получили приговоры за теракты в Курской области

Командира отделения и трех стрелков 409-го отдельного стрелкового батальона 22-й отдельной механизированный бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Евгения Бутельского, Дмитрия Струтинского, Алексея Поленова и Сергея Ещенко — признали виновными в совершении терактов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. 2-й Западный окружной военный суд назначил Струтинскому и Поленову по 15 лет колонии строгого режима, Бутельскому и Ещенко — по 16 лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

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В сентябре 2024 года фигуранты в составе групп с другими украинскими военнослужащими пересекли границу России в Суджанском районе Курской области. Они направились в села Ветрено и Ольговка Кореневского района для усиления находившихся там позиций.

После прибытия террористы объединились и оборудовали в селах и прилегающих к ним лесопосадках огневые позиции. Удерживая населенные пункты, они сообщали о действиях российских подразделений, минировали дороги, мешали работе органов власти и местного самоуправления. Также они запугивали мирных жителей и препятствовали их эвакуации. СКР добавил, что осужденные занимали частные дома, неоднократно стреляли по гражданским и российским военнослужащим.

Ранее этим днем суд вынес приговоры трем бойцам ВСУ, которые действовали в районе сел Погребки и Малая Локня. Их приговорили к 16–17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. 3 апреля приговоры получили еще четыре украинца.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко