Суд приговорил трех бойцов ВСУ за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры по делам о терактах (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Осужденные получили по 16–17 лет колонии строгого режима, первые пять лет украинцы будут отбывать в тюрьме, рассказали в Генпрокуратуре.

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Суд установил, что 26–27 августа фигуранты в составе групп с другими военнослужащими вторглись в Суджанский район Курской области. Там они прибыли к селам Погребки и Малая Локня, где оборудовали наблюдательно-огневые позиции.

Удерживая села под контролем, военнослужащие наблюдали и передавали информацию о действиях бойцов ВС РФ. Также они минировали близлежащую местность, дезорганизовывали органы власти и местного самоуправления, запугивали мирных жителей и препятствовали их эвакуации.

Осужденных задержали российские военнослужащие спустя пять дней после прибытия подразделений ВСУ. До приговора трое фигурантов находились под арестом.

3 апреля за атаку на Курскую область суд приговорил еще четырех украинских военнослужащих. Они оккупировали село Веселое, мешали эвакуации мирных жителей. Ранее по статье о теракте от 14 до 15 лет колонии получили четыре украинца.

Никита Черненко