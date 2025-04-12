Прием галактического масштаба

День космонавтики установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. С тех пор место, где приземлился Юрий Гагарин в Саратовской области, постепенно становилось мемориалом: установлены стела и памятник, проложена автомобильная дорога, а в 2012 году Гагаринское поле получило статут достопримечательного места. Как там встретили пятидесятилетие со дня первого полета человека в космос — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».