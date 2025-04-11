Генпрокурор Нидерландов рекомендовал отклонить жалобу РФ по делу ЮКОСа

Генпрокурор Нидерландов рекомендовал Верховному суду отклонить кассационную жалобу России по делу о взыскании $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Это означает, что арбитражные решения о выплате компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum могут остаться в силе»,— указано в документе.

В 2014 году международный арбитраж в Гааге постановил взыскать с России более $50 млрд. В 2021-м Верховный суд Нидерландов частично удовлетворил жалобу РФ, отправив вопрос о мошенничестве акционеров на пересмотр. Однако в феврале 2024-го апелляционный суд Амстердама подтвердил, что это не отменяет решения арбитража. Теперь окончательное слово — за Верховным судом.

Подробнее о ходе дела и вынесенных решениях — в материале «Дело ЮКОСа».

Екатерина Отрашкевич