Экс-советник по науке главы Башкирии подал жалобу на приговор

Бывший гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций» Башкирии, экс-советник по науке главы республики Руслан Казыханов подал жалобу на приговор. В марте Кировский райсуд Уфы признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслана Казыханова выводят из зала суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Руслана Казыханова выводят из зала суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Дата судебного заедания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Вину осужденный не признал.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с сентября по декабрь 2022 года Руслан Казыханов заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Деньги выделялись в рамках нацпроекта «Наука» из федерального бюджета. По версии следствия, полученные деньги в размере свыше 18 млн руб. осужденный похитил. В ходе судебного процесса господин Казыханов выплатит эту сумму в бюджет.

Венера Хисамова