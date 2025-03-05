Оценили на четверку

Бывший генеральный директор республиканского Центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций и экс-советник главы Башкирии по науке Руслан Казыханов получил четыре года колонии общего режима. Вчера Кировский райсуд Уфы признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и подделке документов. Гособвинение смогло доказать, что в 2022 году Руслан Казыханов получил из федерального бюджета 18,3 млн руб. на разработку научной документации, но свою часть обязательств не выполнил. Прокуратура пока не решила, будет ли подавать апелляционное представление на приговор, а адвокат господина Казыханова намерен направить жалобу, посчитав решение суда чрезмерно суровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Казыханов может лишиться свободы на четыре года

Фото: Ксения Федорова Руслан Казыханов может лишиться свободы на четыре года

Фото: Ксения Федорова

Кировский районный суд Уфы вчера приговорил бывшего генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан», экс-советника главы Башкирии по науке Руслана Казыханова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Руслан Казыханов был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Гособвинение, сообщили «Ъ-Уфа» в прокуратуре республики, просило приговорить подсудимого к восьми годам колонии общего режима.

В прокуратуре Башкирии пока не определились, будут ли подавать апелляционное представление на приговор.

Руслан Казыханов был уволен с должности советника главы республики по науке сразу после задержания в конце 2023 года, а с поста директора — в январе следующего.

Как следовало из обвинительного заключения, в 2022 году Руслан Казыханов предложил директору АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» (УК НОЦ) Ирине Бурениной заключить с ним два контракта на разработку концепции трансформации образовательного «ландшафта» республики и реализации комплекса мероприятий программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Ранее УК НОЦ получила из федерального бюджета 119,4 млн руб. в рамках национального проекта «Наука». В результате «введения в заблуждение» госпожа Буренина заключила с Русланом Казыхановым контракты общей стоимостью 18,3 млн руб. К декабрю 2022 года аналитические отчеты должны были быть готовы, но, несмотря на их отсутствие, господин Казыханов составил, подписал и представил заказчику подложные акты сдачи-приемки. На их основании он получил деньги, что было интерпретировано как причинение ущерба федеральному бюджету.

УК НОЦ зарегистрирована в ноябре 2019 года в Уфе. Учредители — минобразования республики и Академия наук Башкирии. Основная сфера деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В 2023 году чистая прибыль составила 17,6 млн руб., выручка на начало 2023 года — 640 тыс. руб. УК НОЦ владеет двумя торговыми марками, среди них — Евразийский научный образовательный центр — один из 15 научно-образовательных центров в России. Объединяет шесть университетов, три научные организации и 26 предприятий.

АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» зарегистрировано в августе 2020 года в Уфе. Учредитель — Фонд социальных целевых программ. За 2023 год прибыль АНО составила 401 тыс. руб. при выручке 5,3 млн руб.

Руслан Казыханов вину не признавал. В суде он заявлял, что на основании его работ в республике были приняты меры поддержки молодых ученых и были определены точки роста системы высшего и среднего профессионального образования.

До вынесения приговора Казыханов добровольно выплатил 18,3 млн руб., из которых, по данным «Ъ-Уфа», 8,5 млн руб. на вчерашний день не поступили на счет Минфина РФ. Поэтому суд удовлетворил иск прокурора Кировского района Уфы о взыскании этой суммы с подсудимого, но с оговоркой: «в исполнение не приводить в связи с добровольной оплатой».

Адвокат Вадим Хабибуллин, представляющий в суде интересы Руслана Казыханова, сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подать апелляционную жалобу. «Мы считаем, что суд вынес необоснованно суровый приговор, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств. До вынесения приговора он добровольно полностью погасил сумму ущерба. На иждивении у Руслана Казыханова двое несовершеннолетних детей, престарелая мать и близкие родственники, которым требуется забота и уход. Он частично признал вину, но не согласен с квалификацией обвинения»,— отметил адвокат.

По словам Руслана Хабибуллина, полученные по спорным контрактам средства Руслан Казыханов потратил «исключительно на уставную деятельность возглавляемого им центра, а не на собственные нужды».

Булат Баширов