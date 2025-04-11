В Кузбассе освободили восемь человек, которых держали в рабстве 13 лет

Восемь человек освободили из рабства в Кемеровской области. В отношении трех их мучителей, жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет, возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2012-го по апрель 2025 года злоумышленники держали в подвале гаража, расположенного на приусадебном участке дома одного из них, пять мужчин и четырех женщин. Одной из них удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.

В итоге информация дошла до полиции. 9 апреля силовики в подвале гаража обнаружили пять мужчин и трех женщин. При этом двое мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое злоумышленников. Невольников они заставляли собирать металлолом на городских свалках, рассказали в региональном главке МВД.

Илья Николаев