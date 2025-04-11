Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться с Китаем для борьбы с пошлинами США

Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду. Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты своих собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости и беспристрастности, а также защиты международных правил и порядка»,— заявил Си Цзиньпин (цитата по Центральному телевидению Китая).

Си Цзиньпин отметил, что Китай открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС. Пекин готов развивать отношения между Китаем и ЕС, чтобы принести большую пользу обеим сторонам и международному сообществу, добавил он. По его мнению, это положительно скажется на интересах обеих сторон в долгосрочной перспективе, особенно в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

Торговый оборот Китая с ЕС в 2024 году составил $785,82 млрд. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до $688,28 млрд.

С 10 апреля американские пошлины на китайские товары были повышены до 145%. Ответные тарифы КНР на импорт из США составляют 104%.

Подробнее о реакции Китая на импортные пошлины США — в материале «Китай перешел в неотступление».

Екатерина Отрашкевич