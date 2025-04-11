Власти Приангарья указали на риски дальнейшей эксплуатации 1281 панельного дома

Вице-премьер Иркутской области Александр Галкин предупредил об опасности эксплуатации крупнопанельных домов серии 1-335 из-за высокой сейсмической активности региона. Об этом он заявил на совещании в Совете федерации по вопросам признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Приангарье эксплуатируется 1281 крупнопанельный дом серии 1-335. «Многие из этих домов построены в 1950-1960 годах… Более 60% этих зданий имеет конструктивное решение с несущими наружными панелями, изготовленными из газобетона. Резко континентальный климат и высокая влажность в нашем регионе способствовали появлению трещин, коррозии и снижению жесткости конструкций»,— рассказал зампред правительства Иркутской области.

Александр Галкин считает необходимым предусмотреть в российском законодательстве механизм признания непригодными для проживания жилых помещений в многоквартирных домах с дефицитом сейсмостойкости, расположенных на сейсмически активных территориях.

Как сообщил докладчик, Иркутская область отнесена к территориям с потенциальной возможностью землетрясения в 8-9 балов. «Только в 2020-2021 годах зафиксировано три подземных толчка силой 5-6 баллов»,— напомнил господин Галкин.

Михаил Кичанов