Ситибанк разблокировал часть активов россиян

С 9 апреля некоторые клиенты Ситибанка, «дочки» Citigroup, начали получать выплаты по купонам и погашениям. Ранее эти активы были заморожены, сообщает Wealth IQ со ссылкой на клиентов.

По сообщению инвестиционной компании, некоторые пользователи получили часть средств, кто-то — стопроцентные выплаты. Начисления поступают с брокерских счетов тем клиентам, которые ранее раскрыли персональные данные в рамках дополнительного запроса.

В октябре 2022 года Citigroup начала уведомлять россиян о сворачивании корпоративного бизнеса в стране. В июле 2024 года Ситибанк предупредил о прекращении работы дебетовых карт в России. С сентября через банк невозможно совершить платежи, переводы и покупки по QR-коду через систему быстрых платежей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Денег не про Сити».