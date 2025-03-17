На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали выпускать автомобили марки Jaecoo

Автомобили китайской марки Jaecoo начали выпускать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Произведенные на предприятии машины уже стоят на одной из центральных парковок завода, сообщает 17 марта специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Как отмечают автоэксперты, слухи о крупноузловом производстве Jaecoo на петербургском заводе ходили с конца прошлого года. Недавно Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что объем производства автомобилей бренда достигает 1700-2000 машин в месяц.

В Петербурге Jaecoo в прошлом году не попал в топ-10 по объему продаж. Однако по итогам двух месяцев текущего года китайская марка занимает 9-е место.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на бывшем заводе General Motors в Шушарах планируют собирать автомобили китайского бренда Chery.

Андрей Цедрик