Киноакадемия США начнет вручать «Оскар» за каскадерские трюки

Американская академия кинематографических искусств и наук решила ввести номинацию за «достижения в области постановки трюков». Первую такую награду вручат на 100-й церемонии премии «Оскар», которая состоится в 2028 году.

«С первых дней существования кинематографа постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников»,— сказано в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

Правила для соответствия требованиям номинации объявят в 2027 году. Все детали должны будут согласовать совет управляющих и руководство Киноакадемии.

Киноакадемия до этого три раза вручала почетный «Оскар» известным каскадерам — Якиму Канутту (в 1966 году), Хэлу Нидхэму (2012) и Джеки Чану (2016). В поддержку введения отдельной номинации для каскадеров активно выступал режиссер и постановщик трюков Дэвид Литч. Он вместе с еще одним каскадером Крисом О'Харой продвигали это идею в Киноакадемии, пишет The Guardian. Дэвид Литч дебютировал в кино как со-режиссера «Джона Уика» (2014 год). На его счету также «Взрывная блондинка» (2017), «Дэдпул 2» (2018), «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019), «Быстрее пули» (2022) и «Каскадеры» (2024).

С 2026 года на «Оскаре» также начнут вручать награду за «лучший кастинг».