Эксперты и чиновники поискали поводы для гордости россиян в прошлом, настоящем и будущем

Больше всего россияне гордятся историей своей страны, хотя поводы для подобных чувств им дают также текущие военные и технологические успехи России. К такому выводу пришли 10 апреля участники круглого стола «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян», организованного Экспертным институтом социальных исследований.

Когда речь идет об образе будущего, тема гордости становится ключевой, потому что россиянам важно опираться на уже достигнутое и ждать еще большего, сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов. И эту опору граждане чувствуют, заверил он, приведя в доказательство данные опросов: 90% респондентов гордятся историей России, 88% — ее природными богатствами, 87% — культурой и искусством. Среди недавних событий, вызывающих у них гордость, граждане чаще вспоминают Олимпиаду в Сочи (14%), «защиту Донбасса» и «воссоединение Крыма» (по 13%). При этом успехи современной России людям легче обнаружить в чем-то «более осязаемом», добавил социолог: так, 55% опрошенных считают, что РФ лидирует в военных технологиях, 52% называют в этом контексте атомную энергетику и 37% — космические технологии.

Участник СВО, и. о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Игорь Юргин тоже начал с прошлого, попутно предложив собственную версию российской истории: по его мнению, сегодня «наши воины» повторяют подвиги Александра Невского, «восставшего против монгольского ига», и Александра Суворова, «который покорил пол-Европы». А одним из важных достижений настоящего чиновник назвал повышенное внимание государства к молодежи, в результате чего ученики 5–7-х классов теперь «очень патриотически настроены».

Наконец, министр спорта РФ Михаил Дегтярев вспомнил о недавнем «вечном» рекорде хоккеиста Александра Овечкина, который, даже играя в заокеанской НХЛ, является «носителем нашего культурного кода». А для спортсменов, которые все-таки «меняют флаг», министр пообещал создать кодекс этики российского спорта, где будет зафиксировано, что каждый спортсмен должен быть патриотом. «Чтобы понимали, что защищать цвета российского флага, любить Россию, регион, город, клуб — это важно»,— резюмировал господин Дегтярев.

Божена Иванова