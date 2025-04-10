Азербайджанские военные примут участие в параде Победы на Красной площади

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев рассказал, что 80 военных страны примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

«Эта наша общая дата. Это наша общая победа»,— сказал господин Мустафаев. Он рассказал, что азербайджанские военные приедут в Москву на репетиции в ближайшее время.

О планах посетить парад Победы в Москве сообщили уже представители 11 государств. В их числе Китай, Белоруссия, Куба, Бразилия, Сербия, Вьетнам, Киргизия, Буркина-Фасо, Армения, Израиль и Индия. В Киргизии для этого даже перенесли собственное празднование на 8 мая.

Екатерина Отрашкевич