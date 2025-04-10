В Киргизии перенесли празднование Дня Победы из-за поездки президента в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет 9 мая в Москву, в связи с чем власти республики перенесли празднование Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Президент Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая»,— сказал господин Алагозов «РИА Новости».

Кроме господина Жапарова в Москву 9 мая прибудут президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также в Москву приедут представители Израиля. Ожидается визит премьер-министра Индии Нарендру Моди.