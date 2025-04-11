Не ной про ковчег

Объединенная судостроительная корпорация предложила ограничить использование «ветхого» флота и проработать меры поддержки для обновления гражданских судов. Эксперты считают, что создание инструментов для ускоренного замещения, в первую очередь наливного флота, необходимо, но без решения системных проблем в отрасли к взрывному росту судостроительных заказов инициатива не приведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выступила с предложением к властям ограничить использование технически и морально устаревшего флота, а также разработать меры поддержки, направленные на обновление гражданских судов. Соответствующее письмо, по информации источников «Интерфакса», было направлено главой ВТБ, председателем совета директоров ОСК Андреем Костиным президенту РФ Владимиру Путину.

В пресс-службе ОСК подтвердили «Ъ-СПб» свою заинтересованность в проработке предложений по внесению изменений в регламенты безопасности морского и речного флота, устанавливающие требования к конструкции и оборудованию судов.

«Технический регламент должен распространяться на все суда, в том числе и под иными флагами. В противном случае будут наблюдаться процессы смены собственников или юрисдикции, но флот останется работать на том же рынке»,— отметили в пресс-службе госкорпорации.

По экспертным оценкам, которые приводит ОСК, средний возраст гражданских судов в России составляет 38 лет. В эту категорию попадает более половины действующего крупно- и среднетоннажного флота, что несет угрозу безопасности навигации и экологические риски.

По данным ГТЛК, на конец 2024 года средний возраст морского грузового флота в РФ составляет 26 лет. Средний возраст танкеров и сухогрузов — 23 и 25 лет, речных грузовых судов — около 40 лет. Наибольший средний возраст у буксиров — 44 года, наименьший — у наливных судов (38 лет).

«Логичным и давно назревшим и шагом» в госкорпорации назвали перенос действующего механизма запрета на эксплуатацию предельного срока службы железнодорожных вагонов на морской речной флот. Такой запрет, пояснили в ОСК, сейчас гарантирует в сегменте железнодорожных перевозок «устойчивое замещение подвижного состава и ритмичное инвестиционное планирование».

Согласно приказу Минтранса, с 1 января 2016 запрещается включать в поезда на российских путях вагоны, в которых выполнены работы по продлению срока службы или модернизации. Таких вагонов, по данным экспертов, опрошенных «Ъ» в 2016 году, насчитывалось 50–60 тыс. В сентябре 2023 года железнодорожные операторы просили правительство временно снять введенный с 2016 года запрет. Причиной стали сокращение выпуска вагонов и резкий рост цен на них. Минпромторг РФ инициативу не поддержал, аргументируя свою позицию тем, что вагоностроительная отрасль РФ может самостоятельно обеспечить транспортные компании этим видом техники.

В ОСК также подтвердили готовность в удовлетворении спроса отечественных судовладельцев как в части унифицированных проектных решений, так и в части производственной готовности верфей.

Руководитель отдела аналитики ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов считает инициативу ОСК достаточно «сырой», отмечая, что запреты не приведут к взрывному росту судостроительных заказов в России, пока не будут решены системные проблемы. Среди них эксперт называет недостаток мощностей для производства и обновления крупнотоннажного флота, отсутствие собственных производств судового комплектующего оборудования в отдельных сегментах, например, по некоторым типам двигателей, и нехватку кадров в отрасли.

Вопрос, связанный с использованием изношенного, в первую очередь наливного флота, и своевременностью его ускоренного замещения актуализировала недавняя катастрофа в Черном море с масштабным разливом мазута, говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Размер штрафов за экологический ущерб оставляет большой простор для понимания того, что законодательство должно дорабатываться. При этом решение по ограничению использования устаревшего флота не должно быть резким и затрагивающим слишком большое количество сегментов рынка»,— говорит эксперт. Он считает, что наиболее адекватным выходом может быть увязка вопросов замещения изношенного флота с его льготным лизингом, однако механизм должен быть доработан с учетом текущих реалий финансирования.

Владимир Колодчук