Объем погрузки железной руды на ОЖД в Карелии с начала года составил 2,8 млн тонн

В марте на сетях Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Республике Карелия было погружено 1,042 тонн железной руды, что стало рекордным показателем. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Это на 1% выше предыдущего рекорда, установленного в мае 2023 года»,— рассказали в официальном Telegram-канале филиала РЖД.

Всего в первом квартале года погрузка железной руды в регионе составила 2,8 млн тонн. Это на 3,7% больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка зерна на ж/д сетях в Петербурге за год выросла в 1,3 раза.

Дарья Астанина