Паслер поручил заменить ветхие коммунальные сети к отопительному сезону

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел заседание правительства, где дал ряд поручений, в том числе по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Денис Паслер

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер отметил, что к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года 28 муниципальных образований не получили паспорта готовности, что недопустимо. Он поручил главам муниципалитетов продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры и замену ветхих сетей, чтобы в обязательном порядке получить паспорта готовности к следующему отопительному сезону.

Кроме того, господин Паслер поручил департаменту по труду и занятости населения определить точный объем задолженности по зарплате работникам МУПов и принять меры для погашения долгов.

На заседании обсуждалась поддержка участников специальной военной операции (СВО). «Поручил найти и за счет оптимизации бюджетных расходов предусмотреть средства, необходимые для предоставления им льгот — это порядка 22 миллиардов рублей»,— сообщил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи Денис Паслера и руководителя федерального дорожного агентства Романа Новикова в Свердловской области расширят до четырех полос и капитально отремонтируют трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Полина Щуцкая