Трассу Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос к концу 2026 года

В Свердловской области трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос и капитально отремонтируют к концу 2026 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Денис Паслер (посередине), Роман Новиков (слева)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера На фото Денис Паслер (посередине), Роман Новиков (слева)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

По словам господина Паслера, предусмотрено строительство обхода Богдановича. Работы на этом участке планируют завершить в 2026 году.

Во время встречи обсуждалось строительство путепровода на автодороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в районе Логиново. «Знаю, какие пробки скапливаются в районе Логиново, и понимаю важность решения этой проблемы. С Романом Витальевичем обсудили активизацию работы по этому вопросу»,— отметил врио губернатора.

По итогам встречи Денис Паслер и Роман Новиков подписали дополнительное соглашение с Росавтодором к меморандуму о развитии автодорог на территории Свердловской области.

В феврале этого года сообщалось, что на ремонт дорог в Камышлове, Кировграде и Богдановиче выделили около 350 млн руб.

Полина Щуцкая