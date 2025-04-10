Россия планирует увеличить транзит нефти и газа через Казахстан

Вице-премьер России Александр Новак встретился с делегацией из Казахстана, которую возглавил советник президента республики Ерлан Аккенженов. Они обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере и электроэнергетике, гидроэнергетике и сфере возобновляемых источников энергии.

«Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Несмотря на непрекращающееся внешнее давление со стороны Запада, Казахстан подтверждает статус нашего ближайшего союзника и стратегического партнера. Успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, развиваются масштабные совместные проекты в промышленной кооперации, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике»,— сказал господин Новак (цитата по официальному сайту правительства).

В сообщении сказано, что с участием российских специалистов возведут три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск и проведут реконструкцию двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2. Также рассмотрены вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечения российским газом севера и северо-востока страны.

Сегодня стало известно, что крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России и Казахстана Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует возобновить работу НПС «Кропоткинская» до конца мая. Ее восстанавливают с конца марта после нескольких атак ВСУ. Трубопровод КТК «Тенгиз — Новороссийск» протяженностью 1,5 тыс. км транспортирует более двух третей всего экспорта нефти из Казахстана, а также сырье с российских месторождений, включая каспийские. В 2024 году через систему прошло 63 млн т нефти.

Подробнее — в материале «Нефть встала на ремонт».

Екатерина Отрашкевич