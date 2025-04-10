Роскомнадзор рекомендовал отказаться от иностранных протоколов шифрования

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте и уведомил ряд компаний-владельцев частных сетей о том, что рекомендует при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, «используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации». Для тех организаций, которые не могут отказаться от таких протоколов, ведомство предлагает сообщить об этом подведомственному ЦМУ ССОП для включения их в «белый список».

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Так, если организация не может отказаться от использования иностранных протоколов шифрования (в том числе сервисов VPN), Роскомнадзор предлагает предоставить информацию об используемом протоколе подключения, IP-адресе подключения, цели использования соединения, данные о компании и контакты ответственного со стороны организации для взаимодействия. Предоставленные данные будут внесены «в списки исключений», отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Сейчас в России достаточно большое число компаний продолжают использовать иностранные протоколы, так как нередко это бывает более выгодно и удобно, отмечает замдиректора ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин. «Преждевременно говорить о принудительных блокировках, так как сейчас запрос выглядит как мера для мониторинга, которая направлена на определение количества пользователей зарубежных протоколов»,— добавляет он.

Филипп Крупанин