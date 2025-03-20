На капитальный ремонт БСМП №1 в Воронеже выделяют 739 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта приемного отделения БСМП №1 на проспекте Патриотов в облцентре за 739,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств хотят выделить в 2026 году.

Подрядчику необходимо выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию, пройти с ней госэкспертизу, составить рабочую документацию до 31 октября 2025 года. А также — выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы с 1 ноября 2025 года по 1 декабря 2026-го, поставить оборудование — с 1 июля по 1 декабря 2026-го. Гарантия составит пять лет.

В рамках строительно-монтажных работ требуется обновить кровлю и фасад здания, внутреннюю отделку, системы водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения. Также нужно выполнить благоустройство.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 4 апреля, итоги планируется подвести 9 апреля.

В сентябре 2024 года подряды на капремонт помещений на трех этажах БСМП №1 за 170,4 млн руб. в сумме получил местный «Воронежтехстрой». Все три контракта находятся на стадии исполнения, следует из данных портала госзакупок.

Алина Морозова