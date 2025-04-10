Путин: решить вопрос с жильем можно так, как не решали его при царе или в СССР

Жилищный вопрос сейчас можно решить такими способами, которые не удавалось реализовать ни в советские, ни в царские времена, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко. В ходе беседы они обсудили строительство жилья, ипотечные программы и разработку мастер-планов городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая»,— подчеркнул глава государства.

По его словам, вопросы жилья являются одними из ключевых в жизни каждого человека и каждой семьи. «Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России»,— добавил господин Путин.

Виталий Мутко рассказал президенту, что на данный момент строится порядка 119 млн кв. м жилья. «Сейчас в жилищной сфере непростая ситуация, но в целом она контролируемая»,— сказал глава «Дом.РФ».

О строительстве жилья в 2025 году — в материале «Ъ» «Москвичи вложились в бетон».