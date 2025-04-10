Самолет Москва—Денпасар успешно сел в Шереметьево

Пассажирский Airbus рейса Москва—Денпасар совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили оперативные службы. Ранее ТАСС и «РИА Новости» писали, что причиной возвращения к месту вылета стала неисправность электросистемы правого двигателя. В пресс-службе Аэрофлота в 18:23 мск опровергли эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Там сообщили, что командир самолета решил вернуться в Шереметьево из-за «срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями».

«Сел штатно»,— отметил собеседник «РИА Новости». Приземление произошло в 18:10 мск.

Самолет провел в пути около часа, затем развернулся над Самарской областью. В общей сложности он должен был пролететь 10 тыс. км.

По данным пресс-службы Аэрофлота, резервный самолет вылетит по маршруту в 20:30 мск.