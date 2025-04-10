Нижегородского полицейского приговорили к 4,5 года колонии за пытки задержанного

Выксунский городской суд 10 апреля приговорил полицейского Александра Гутова к 4,5 года колонии строгого режима за превышение полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК). Также ему на три года запретили занимать должности в органах госвласти, сообщила Команда против пыток (признана иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в октябре 2022 года полицейский применил электрошокер к задержанному Александру Шарфутову, когда тот начал стучать ногами в дверь, чтобы в камеру принесли одеяло.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, лейтенанта уволили из полиции и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК). Позже обвинение переквалифицировали на более мягкую часть статьи — превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В апреле 2024 года Александра Гутова приговорили к четырем годам колонии.

Потерпевший Шарфутов обжаловал приговор. По его мнению, полицейского должны были судить за пытки, а не превышение полномочий. В конце июля 2024 года Нижегородский областной суд отменил приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение. Прокурор запрашивал полицейскому восемь лет колонии.

Елена Ковалева