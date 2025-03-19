Нижегородскому полицейскому запросили восемь лет колонии по статье о пытках

В Выксе прокурор запросила восемь лет колонии по статье о пытках для полицейского Александра Гутова, которого ранее осудили за превышение полномочий. Об этом сообщила Команда против пыток (КПП, признана иностранным агентом).

В октябре 2022 года полицейский применил электрошокер к задержанному Александру Шарфутову, когда тот начал стучать ногами в дверь, чтобы в камеру принесли одеяло.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, лейтенанта уволили из полиции и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК). Позже обвинение переквалифицировали на более мягкую часть статьи — превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В апреле 2024 года Александра Гутова приговорили к четырем годам колонии.

Потерпевший обжаловал приговор. Он считает, что полицейского должны судить за пытки, а не за превышение полномочий. В конце июля 2024 года Нижегородский областной суд отменил приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение. Полицейского перевели под домашний арест.

Следующее заседание назначено на 27 марта.

Елена Ковалева