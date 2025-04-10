Дело об убийстве рассмотрят по-семейному

В Москве начался процесс по делу гражданина Азербайджана Шахина Аббасова и его родственников. Их обвиняют в совершенном год назад и вызвавшем большой общественный резонанс убийстве байкера Кирилла Ковалева. По материалам дела, молодой человек сделал замечание Шахину Аббасову по поводу припаркованного автомобиля, а в ответ получил удар ножом, оказавшийся смертельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Аббасов в суде (апрель 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Шахин Аббасов в суде (апрель 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

22-летнего Шахина Аббасова и его 21-летнего брата Шохрата Аббасова обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их отцу Низами Аббасову, дяде Бахтияру Аббасову и Нахиди Гусейнову инкриминируют соучастие в убийстве. Еще один их родственник, Исахан Аббасов, обвиняется в соучастии в убийстве, а также в двух эпизодах дачи взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Процесс проходит в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных — об этом ходатайствовали сами фигуранты. Отметим, что большинство подсудимых недостаточно хорошо владеют русским языком, поэтому в слушаниях участвует переводчик.

Напомним, убийство было совершено 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Кирилл Ковалев приехал туда, чтобы встретиться со своей девушкой. Увидев у дома белую «Тойоту», припаркованную на тротуаре впритык к входу в подъезд, он сделал замечание стоявшим рядом молодым людям. Как было видно на записях установленных у дома видеокамер, которые почти сразу после ЧП появились в соцсетях и интернете, между оппонентами произошел спор.

Как говорится в уголовном деле, Шахин Аббасов напал на Кирилла Ковалева, избил его, а затем ударил ножом в «область жизненно важных органов».

Когда Кирилл Ковалев упал, один из спутников Шахина Аббасова нанес лежащему еще несколько ударов. После этого нападавшие уехали. Спасти доставленного в больницу Кирилла Ковалева врачам не удалось. Между тем Шахин Аббасов с двумя родственниками уехал из Москвы, и задержать их удалось лишь в Ростовской области. По данным следствия, они получали от отца Шахина Аббасова инструкции, как скрываться, а по дороге в Ростовскую область совершили еще ряд преступлений. Остальных предполагаемых соучастников преступления задержали в столице.

Ранее адвокат Шахина Аббасова сообщал, что вину его клиент признает частично, так как не согласен с квалификацией: по мнению защиты, речь должна идти не об умышленном убийстве, а об убийстве по неосторожности. Адвокат Бахтияра Аббасова, в свою очередь, отмечал, что трудно объяснить, как можно обвинить человека в пособничестве убийству, если оно было совершено спонтанно и из хулиганских побуждений.

Ефим Брянцев