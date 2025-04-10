ЦАХАЛ ликвидировал главу батальона «Хамаса» на севере сектора Газа

В среду, 9 апреля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала штаб палестинского движения «Хамас» на севере сектора Газа. В результате погиб командир батальона «Шуджаийа» Хатам Разак Абд аль-Карим Шейх Халиль, сообщила пресс-служба армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие армии обороны Израиля в секторе Газа

Фото: Reuters Военнослужащие армии обороны Израиля в секторе Газа

Фото: Reuters

«Он командовал и принимал участие в нападении на Нахаль Оз 7 октября (2023 года.— "Ъ"). Армия обороны Израиля и Шин Бет продолжат решительные действия против террористов организации ХАМАС»,— говорится в сообщении.

Согласно информации армии Израиля, в последние годы убитый боевик занимал должность командира одного из взводов «Хамаса» и руководил батальоном элитного подразделения «Нухба». Его назначили на эту должность после гибели предшественников Джамиля Вадия и Фама Фархата.

В ЦАХАЛе заявили, что атаковали север сектора Газа с минимальным ущербом для гражданского населения. Использовалось высокоточное оружие и система воздушного наблюдения. Силы 36-й дивизии армии Израиля продолжают атаковать районы Рафаха и оси Мораг.

Израиль возобновил удары 18 марта. Соглашение о прекращении огня действовало два месяца. 1 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует захватить 25% территории сектора Газа.

О возобновлении боевых действий в секторе Газа — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Екатерина Отрашкевич