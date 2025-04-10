Ломка ожиданий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасия Лихачева

Фото: из личного архива Анастасии Лихачевой Декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Анастасия Лихачева

Фото: из личного архива Анастасии Лихачевой

Международные отношения любят сравнивать с шахматами. Последние недели в мировой торговле мы наблюдаем одновременную игру в блиц. В шахматном мире это разные игры, а вот в США как раз стартовал турнир, куда официально пригласили 185 стран. С неприглашенными, как Россия, играют в другую игру, где главный инструмент — санкции, а не тарифы.

Рынки стран-экспортеров просели, дискотека на биржах, обвалы и отскоки котировок и индексов.

Американский рынок тоже упал, но быстро осознал, что ситуация тяжелая, но есть шанс проявить себя лучше, чем другие пострадавшие от тарифов юрисдикции. Для перенаправления портфельных инвестиций большего может и не потребоваться.

Но в этом гала-турнире есть особенность: правила могут меняться, превращая игру то в гольф, то в бокс. Еще не досчитали эффекты от тарифов 5 апреля, а уже с 9 апреля на 90 дней вводятся новые десятипроцентные для всех, а для Китая — заградительные (и это взаимно). По итогам первого раунда США разделили торговый мир на Китай и всех остальных, и все это приняли. Но главное, что сейчас ломается,— это не архитектура мировой торговли, а система управления ожиданиями. И именно они — главная валюта на мировом политическом рынке.

Что поддается прогнозированию? Для начала — разрыв и перенаправление цепочек добавленной стоимости, и здесь нужно передать привет пандемии и санкционному цунами против России.

Последние пять лет показали, что торговля пробьет себе новые дороги довольно быстро, заодно обогатив новых посредников. А глобализацию можно даже останавливать на пару недель — мир поскрипит, но не рухнет.

Сопровождаться это будет снижением цен на биржевые товары «роста» — нефть, сталь, алюминий. Соответственно, последует снижение экспортных доходов у стран — экспортеров этого добра. Нефтяные цены могут взлететь при сочетании трех факторов: острый военный кризис в Персидском заливе, ускорение роста в странах-импортерах и умеренность добычи. Все три пункта сейчас имеют ненулевую вероятность, но и поставить на них много никто не решается.

Куда интереснее последствия и решения, построенные на ожиданиях и представлениях о партнерах.

Япония сбывает облигации США. ФРГ решила вывезти золотой запас из Форт-Нокса. Цены на золото бьют рекорды и определяются ожиданиями, а не спросом. Золото в любом инвестиционном портфеле принадлежит ли он домохозяйке или Центробанку,— это одновременно «лоразепам» и «актив судного дня».

Главное противоядие при ломке ожиданий, как учат классики политического реализма,— это оценивать совокупный потенциал сторон, а не чужие намерения. Фокус на национальные потребности, оценка и меры по снижению критических зависимостей, поддержка всех видов суверенитетов — от финансовых и технологических до продовольственных и энергетических — станут «новым черным» для любого уважающего себя правительства. В таком мире интеграционные проекты и системы обязывающих союзов кажутся бременем, а не активом. США явно считают, что лучше готовы к миру, где главное — опора на собственные силы, и они смогут выиграть больше остальных. Эта игра весьма рискованная, а цена ошибки — полноформатный мировой кризис. Выходов из него обычно два. Первый — перенастройка мировой экономики, как случилось в 2008–2009 годах, когда мировой рост вытащил Китай. Второй — военная развязка с грубым переделом зон влияния и кормления. Но что бы ни происходило с тарифами, крупные игроки будут готовиться и ко второму варианту.

Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики