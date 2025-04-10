Из-за снегопада в Уфе произошло 91 ДТП и упали два дерева

В Уфе в связи со снегопадом зафиксировано 91 ДТП, в котором пострадало два человека, сообщил начальник Управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.

Кроме того, упали два дерева в Калининском и Советском районах. При этом обошлось без погибших и пострадавших, констатировал он.

По прогнозам синоптиков, ночью ожидается мокрый снег и дождь и понижение температуры до -2°, -4°. Завтра также прогнозируется мокрый снег и дождь.

Ожидается, что погода нормализуется в субботу, отметил господин Шайдуллин.

Майя Иванова