Из-за снегопада в Уфе произошло 91 ДТП и упали два дерева
В Уфе в связи со снегопадом зафиксировано 91 ДТП, в котором пострадало два человека, сообщил начальник Управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.
Кроме того, упали два дерева в Калининском и Советском районах. При этом обошлось без погибших и пострадавших, констатировал он.
По прогнозам синоптиков, ночью ожидается мокрый снег и дождь и понижение температуры до -2°, -4°. Завтра также прогнозируется мокрый снег и дождь.
Ожидается, что погода нормализуется в субботу, отметил господин Шайдуллин.