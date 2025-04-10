Подростка с черепно-мозговой травмой увезли в больницу из ижевской школы

Пострадавшего в ижевской школе №9 подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве добавили, что несовершеннолетнему оказывается вся необходимая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Злой Ижевчанин» Фото: Telegram-канал «Злой Ижевчанин»

На сообщение 10 апреля об избиении школьника отреагировали полицейские. «По данному факту материал зарегистрирован в отделе полиции… по Ижевску»,— сообщили в МВД. Проводится проверка.