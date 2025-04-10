Переговоры России и США в Стамбуле завершились

В Стамбуле завершился второй раунд консультаций США и России по нормализации работы дипмиссий. Переговоры продлились пять с половиной часов. Как пишет ТАСС, американская делегация первой покинула генконсульство РФ, где проходила встреча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Переговоры проходили в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил посол России в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Источник ТАСС сообщил, что стороны не планируют делать заявления для прессы по итогам консультаций, результаты встречи позднее обнародуют внешнеполитические ведомства стран.

Российская делегация планировала обсудить с американской стороной возврат изъятой ранее дипломатической собственности и возобновление прямого авиасообщения. МИД РФ сообщал, что на переговорах стороны продолжат работу по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул 2.0».

Лусине Баласян