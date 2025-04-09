Стамбул 2.0

Делегации России и США 10 апреля проведут в Стамбуле второй раунд консультаций по вопросам нормализации работы дипломатических миссий. Российскую делегацию на встрече возглавит новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Консультации в Стамбуле, в ходе которых будет обсуждаться возобновление двусторонних контактов, не затронут Украину и вопросы безопасности. Несмотря на отсутствие подвижек в украинском урегулировании, США и Россия стремятся достичь результатов на двустороннем уровне, не теряя темпа диалога при новой администрации в Белом доме и воздерживаясь от резких шагов, чреватых новой дестабилизацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О проведении в Стамбуле 10 апреля нового раунда российско-американских консультаций по нормализации работы дипломатических миссий двух стран сообщили ТАСС в МИД РФ. Российскую делегацию возглавит новый посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Это будет уже вторая за последние полтора месяца встреча делегаций США и России в Стамбуле — первая состоялась 27 февраля и, как сообщили тогда в МИД РФ, «прошла в содержательном и деловом ключе».

Состав делегаций, которые снова встретятся в генконсульстве РФ в Стамбуле, не изменился.

Изменился лишь статус главного российского переговорщика Александра Дарчиева, который в ходе первой встречи занимал должность директора департамента Северной Америки МИД РФ и всего через неделю после стамбульских консультаций был назначен новым послом РФ в Вашингтоне по указу президента Владимира Путина. После быстрого получения агремана от американской стороны господин Дарчиев уже в конце марта прибыл на новое место работы.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре прошлого года, накануне президентских выборов в США, когда главой Белого дома еще был Джо Байден, а российско-американские отношения достигли низшей точки.

Однако вскоре после того, как победивший на выборах Дональд Трамп вступил в должность президента, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля была достигнута договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. А через неделю после этого, теперь уже в Стамбуле, прошел первый раунд консультаций по вопросам нормализации работы дипломатических миссий двух стран. В них приняли участие Александр Дарчиев и Соната Коултер, собирающиеся на этой неделе снова лететь в Стамбул.

Главные задачи дипломатии на новом этапе Александр Дарчиев сформулировал после прибытия в Вашингтон.

По словам господина Дарчиева, обеим сторонам предстоит расчистка «токсичного наследия», включая санкционные завалы, что потребует больших усилий.

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей»,— добавил новый глава российской дипмиссии.

Практические вопросы, которые должны будут обсуждаться в ходе второго раунда российско-американских консультаций в Стамбуле, касаются нормализации условий работы дипломатов, включая упрощение режима поездок по стране, облегчение визовых процедур, возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости в США и возобновление прямого авиационного сообщения между двумя странами.

Американская сторона считает своими приоритетными задачами решение вопросов доступа к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту, а также стабильного и устойчивого кадрового наполнения посольства США в Москве.

Украинский конфликт, политические вопросы и вопросы безопасности выведены за скобки переговоров, которые направлены на восстановление и перезапуск разрушенного механизма контактов.

Это подтверждает и заявление главы пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, указавшей на то, что об Украине и других проблемах, выходящих за рамки двусторонних отношений, в ходе второго раунда консультаций в Стамбуле говорить не будут. «Делегации США и России встретятся, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий. В повестке встречи нет никаких политических вопросов или вопросов безопасности, и Украина абсолютно не фигурирует в повестке»,— отметила она.

Последние заявления сторон свидетельствуют об их растущем понимании того, что попытки форсировать украинское урегулирование неизбежно натолкнутся на многочисленные проблемы, исключающие быстрое решение, на которое изначально рассчитывал президент Трамп.

Как заявил на этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя, сценарий, который сейчас обсуждают Россия и США, состоит не в том, чтобы добиться перемирия, в ходе которого Украина сможет перевооружиться, «а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта».

«Для этого необходимо устранить его первопричины, среди которых накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием Минских договоренностей»,— заявил Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Как работает новая модель российско-американских отношений, которые испытывают меньшее воздействие украинского кризиса, объяснил сенатор, экс-постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Могу предположить, что российско-американские контакты на разных уровнях и в разных форматах проходят практически ежедневно, без перерыва»,— заявил господин Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Учитывая отсутствие предпосылок для быстрого достижения долгосрочного мира на Украине, США и Россия пока стремятся достичь результатов на двустороннем уровне, чтобы не потерять темп диалога, и воздерживаются от резких шагов, чреватых новой дестабилизацией.

Так, президент Трамп демонстративно не включил находящуюся под беспрецедентными американскими санкциями Россию в черный список 185 стран, против которых были введены торговые тарифы.

Со своей стороны Россия не присоединилась к шквалу критики новой торговой политики США, которая, в частности, вызвала решительный протест и ответные действия ключевого стратегического партнера Москвы — Пекина.

Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук, введение администрацией Трампа повышенных пошлин в отношении фактически всех стран мира на самом деле не стало чем-то необычным и проиллюстрировало процесс деглобализации, который давно очевиден для Москвы.

«Мы давно говорили о том, что деглобализация происходит, и как раз построение торговых барьеров говорит о том, что на наших глазах происходит демонтаж системы международной торговли»,— отметил господин Оверчук.

«Из Вашингтона со сменой администрации в наш адрес поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, общение открыло окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию»,— подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на недавней конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». Впрочем, по словам российского дипломата, состоявшиеся и новые контакты — «это только начало длительного и непростого процесса по оздоровлению отношений», в связи с чем «преждевременно строить далеко идущие прогнозы».

Сергей Строкань