Участник СВО застрял в отпуске

Василий Кумандин из Республики Алтай, мобилизованный в 2022 году, не может вернуться в свою часть в зоне СВО после отпуска из-за выданного еще в 2021 году ФСБ запрета на выезд из России в течение пяти лет. Теперь ему грозит уголовное наказание либо за незаконное пересечение границы, либо за самовольное оставление части. Чтобы избежать этого, сержант, избранный во время отпуска депутатом совета Улаганского сельского поселения, обратился в суд, с целью добиться отмены решения призывной комиссии о его мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращавшегося после лечения в часть бойца из Республики Алтай развернули на КПП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Возвращавшегося после лечения в часть бойца из Республики Алтай развернули на КПП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участник СВО из Республики Алтай Василий Кумандин направил в Барнаульский гарнизонный военный суд административный иск (есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») с просьбой признать незаконным решение призывной комиссии Улаганского района о его мобилизации в 2022 году. Кроме того, в иске содержится просьба признать незаконным бездействие призывной комиссии региона, не отменившей упомянутое решение районной комиссии. Помощник сержанта Василия Кумандина, участвовавший в подготовке документов, уточнил «Ъ-Сибирь», что иск отправлен в суд почтой из Горно-Алтайска.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» Василий Кумандин, в 2018-2021 годах он проходил службу по контракту в Амурской области. После ее завершения областное Пограничное управление ФСБ запретило ему выезд за пределы России до февраля 2026 года в соответствии с законом «О государственной тайне».

Мобилизованный в октябре 2022 года Василий Кумандин участвовал в СВО. 23 мая 2023 года указом президента РФ был награжден медалью Суворова (вручается за личное мужество и отвагу). В том же мае 2023-го его из-за ухудшения здоровья отправили в военный госпиталь в Воронежской области. Но после лечения вернуться в строй в воинскую часть, дислоцированную в Луганской народной республике, сержанту не удалось. Как следует из иска, на КПП «Новошахтинск» в Ростовской области ему отказали в праве перейти границу ЛНР. После включения ЛНР в состав России КПП на границе между этими регионами для проверки документов были сохранены. В уведомлении от 27 мая 2023 года (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь»), указывается, что основанием для этого является упомянутое решение Пограничного управления ФСБ по Амурской области.

Василий Кумандин, уведомивший о происшедшем воинскую часть, получил отпуск. Но при попытке возвращения из отпуска в июле 2023 года вновь получил на КПП аналогичное уведомление с предупреждением о возможной уголовной ответственности по ч. 1 ст. 327 (пересечение государственной границы РФ без действительных документов). «Сержант Кумандин по телефону поставил оперчасть… в известность, где ему устно сказали ехать в военный комиссариат Республики Алтай, поскольку вопрос увольнения или предоставления отсрочки от прохождения военной службы в их компетенцию не входит, иначе будет инициировано уголовное преследование по ст. 337 Уголовного кодекса РФ “Самовольное оставление части или места службы”»,— говорится в иске.

Как рассказал Василий Кумандин, в Пограничном управлении ФСБ по Амурской области ему по телефону заявили, что оснований для снятия ограничений нет, поскольку он является «носителем секретной информации о государственной границе в Амурской области». В военкомате Республики Алтай, как утверждает участник СВО, в декабре 2024 года ему сообщили, что вопрос с переходом КПП «Новошахтинск» решен. Но на самом КПП, куда боец прибыл 24 декабря, его не пропустили в третий раз.

Находясь в отпуске, Василий Кумандин занялся политикой. Согласно данным ГАС «Выборы», в сентябре 2023 года он был избран депутатом совета Улаганского сельского поселения, набрав больше всего голосов — 131 — в округе №1. Кандидатуру господина Кумандина выдвигала «Единая Россия».

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года мобилизованный Денис Тадышев победил на прямых выборах главы Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района. После этого он был уволен с военной службы по ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Но на сельских депутатов такая возможность не распространяется.

Юристы, к которым обратился «Ъ-Сибирь», сообщили, что с такой ситуацией не сталкивались. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Алтай Аруна Татина сказала «Ъ-Сибирь», что участник СВО Василий Кумандин за помощью в фонд не обращался.

Валерий Лавский