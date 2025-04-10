СКР нашел тела девяти мирных жителей в селе Махновка Курской области

Следователи СКР при осмотре частного сектора села Махновка Суджанского района Курской области нашли тела девяти мирных жителей, убитых бойцами ВСУ. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что не позднее марта 2024 года военнослужащие ВСУ целенаправленно ударили по жилым домам села Махновка. Вследствие погибли девять мирных жителей. При осмотре домов следователи обнаружили, что для атаки ВСУ применяла артиллерию. Также на шести телах нашли огнестрельные ранения, одной из застреленных была пожилая женщина.

Следствие проводит опознание погибших жителей, также назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Госпожа Петренко добавила, что при расследовании найдут всех военнослужащих, причастных к преступлению.

Накануне житель села Гуево в Курской области рассказал следователям о смерти своего отца и дяди из-за подрыва украинской мины. По его словам, ВСУ также обстреливали гражданских, пытавшихся эвакуироваться из населенного пункта. Об освобождении Гуево Минобороны сообщало 8 апреля.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко