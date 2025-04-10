Работник Московского зоопарка умер от укуса африканской змеи

Сотрудника Московского зоопарка во время кормления укусила ядовитая африканская змея. На место вызвали сразу три бригады скорой помощи, но сотрудника спасти не удалось. Сейчас в зоопарке проводят служебное расследование обстоятельств происшествия. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе зоосада. Там отметили, что родным погибшего окажут всю необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным «Известий», 35-летнего сотрудника укусила аспидовая змея. В яде этого вида змей преобладают нейротоксины, которые быстро провоцируют угнетение нервной системы, в первую очередь паралич дыхательных путей.

Telegram-канал 112 пишет, что после укуса сотрудник быстро потерял сознание. Машина скорой помощи пыталась довезти пострадавшего до больницы, но он умер в пути от остановки сердца.

Полина Мотызлевская