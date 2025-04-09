53 кг бересты экспортировали в Японию, Испанию и Данию из Удмуртии с начала года

53 кг бересты экспортировали из Удмуртии в Японию, Испанию и Данию с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

31 марта специалисты управления проконтролировали отправку 17,3 кг бересты, предназначенной для вывоза в Японию и Данию. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, после чего был выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, с начала года также увеличился экспорт льняного масла в Китай. 975 т продукции отправили из Удмуртии с начала 2025 года, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го.