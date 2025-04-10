Цена одиночества

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие необычные услуги набирают популярность в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японец Сёдзи Моримото уже стал своеобразной знаменитостью в зарубежной прессе после того, как рассказал, чем он зарабатывает на жизнь после увольнения в 2018 году. Мужчине немного за 40, и он построил новую карьеру, буквально ничего не делая.

Основной источник дохода заключается в том, что он предоставляет себя взаймы незнакомцам, которые ищут компанию в самых разных ситуациях. Моримото ждет марафонца на финишной прямой, чтобы вместе порадоваться успеху, или болтает с клиенткой по видеосвязи, пока та делает уборку в комнате и скучает. Много запросов поступает от уставших или грустных людей, которым просто хочется поговорить в плохой день. Правда, специалист по составлению компании предупреждает, что не оказывает услуги психолога, а лишь может выслушать и поддержать беседу.

Самым длительным заданием была 17-часовая поездка на поезде. Вместе с клиентом Моримото сделал 13 кругов по одной и той же линии. Не раз приходилось стоять подолгу в очередях, на жаре и на морозе, ходить на вечеринки с незнакомцами, справляясь с неудобствами. В год своеобразный предприниматель получает около тысячи запросов и позволяет самим клиентам решить, сколько стоит услуга. В результате тарифы составляют в среднем от $65 до $195.

На российских сервисах объявлений тоже есть подобные услуги. Например, мужчина за сумму от 2 тыс. руб. готов составить компанию для прогулок, тайных встреч или простых разговоров. Примечание — только девушки. Или дама, которая легко находит общий язык и с женщинами, и с мужчинами, согласна помочь выбрать наряд или приготовить шарлотку по видеосвязи. Общается исключительно ради удовольствия и интереса, но час такого общения стоит 1,2 тыс. руб. Похоже, рано или поздно для таких предложений может появиться отдельный сервис, которому пользователи смогут довериться.

Яна Лубнина