Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему боксер Реджи Стрикленд получил прозвище «профессиональный лузер», легкоатлет Тревор Мисипека — «черепаха», а также о голкипере Карлосе Руа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Стать звездой больших турниров мечтают многие спортсмены, но войти в историю дано не всем — кто-то умудряется в нее вляпаться. Это сделал боксер Реджи Стрикленд из США. Парень очень любил бокс, но не имел таланта, что, впрочем, его не останавливало. Он выходил на ринг регулярно и в итоге проиграл 276 боев за карьеру. За этот антирекорд боксер получил прозвище «профессиональный лузер» и официально был признан худшим бойцом в истории. Правда, стоит сказать, что, несмотря на поражения, около $200 тыс. за карьеру Стрикленд заработать умудрился.

Карьера легкоатлета Тревора Мисипеки была значительно короче. Спортсмен вырос в США, но имел корни Восточного Самоа. Именно за эту страну он решил выступать на чемпионате мира в 2001-м. Мисипека толкал ядро, весил 132 кг и выглядел внушительно. Но в последний момент Международная федерация легкой атлетики приняла решение не допускать спортсменов из так называемых малых стран до метания и «технических видов». Зато разрешала им учувствовать в забегах. И вот могучий метатель молота оказался на стометровке, которую преодолел почти за 15 секунд с невероятной одышкой. За этот забег он получил прозвище «черепаха» и остался в истории как самый медленный спринтер на чемпионатах мира.

Но самая удивительная история произошла с основным голкипером сборной Аргентины, Карлосом Руа, который защищал ворота знаменитой команды на чемпионате мира 1998 года. Он отказался подписывать контракты с именитыми клубами, в том числе с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», потому что боялся конца света. Религиозный фанатизм лишил голкипера больших футбольных свершений — Руа несколько лет прятался от агентов вместе с семьей. К счастью, его нашли и уговорили выйти на поле. После этого он поиграл в «Мальорке», но больших контрактов ему уже никто не предлагал.

Владимир Осипов