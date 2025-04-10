Американские власти будут искать антисемитизм в соцсетях иммигрантов

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о проверке аккаунтов иммигрантов в соцсетях на предмет антисемитизма. Эта деятельность будет осуществляться совместно с Министерством внутренней безопасности США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramon Espinosa / AP Фото: Ramon Espinosa / AP

В USCIS заявляют, что антисемитская активность иностранцев в соцсетях, а также физическое насилие и преследования в отношении евреев станут основанием для отмены иммиграционных преимуществ. Такие проверки будут распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство, иностранных студентов, а также иностранцев из «образовательных учреждений, связанных с антисемитской деятельностью».

«В США нет места сторонникам терроризма со всего мира, и мы не обязаны принимать их здесь или разрешать им здесь оставаться»,— подчеркнула глава пресс-службы Министерства внутренней безопасности Триша Маклохлин.

Это решение USCIS вызвало критику со стороны многих правозащитных организаций, в том числе еврейских и борющихся с антисемитизмом. «Делать вид, что антисемитизм — завезенная проблема, не значит бороться с ним. Использование политически окрашенного языка, например "сторонники терроризма", для преследования иммигрантов не является борьбой с антисемитизмом»,— заявила некоммерческая организация Nexus Project, занимающаяся борьбой с антисемитизмом и за свободу слова. Американская еврейская организация Bend the Arc назвала решение «использованием евреев в качестве предлога для проведения жестокой антииммигрантской, авторитарной повестки».

Яна Рождественская