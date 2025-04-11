Автокредиты дали по тормозам

После бурного роста автокредитования в прошлом году в 2025-м выдачи сократились почти вдвое. Это связано не только с высокими процентными ставками, но и с ужесточением Банком России регулирования этого сегмента. Как рынок ищет альтернативные инструменты поддержания продаж, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рынок автокредитования в России переживает не лучшие времена. По данным аналитического агентства Frank RG, количество выданных автокредитов за февраль 2025 года составило чуть менее 70 тыс., показав снижение в 42,2% год к году. Объем в денежном выражении сократился более чем на 50% по сравнению с февралем 2024 года и составил 84 млрд руб., несмотря на то что средняя ставка по кредиту в 2025 году осталась на том же уровне — 18,4%.

Одна из причин такого обвала показателей — эффект высокой базы прошлого года. Согласно исследованию Frank RG, отложенный спрос, сформировавшийся в 2022 году, а затем выход рынка из застоя и его наполнение автомобилями китайского производства привели к тому, что в 2024 году автокредитование обогнало по темпам роста все другие розничные сегменты. Например, ВТБ в 2024 году предоставил клиентам более 362 тыс. автокредитов, а объем выдачи составил 484 млрд руб., что более чем вдвое превысило показатель 2023 года, сообщил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Но у аномального роста были и негативные последствия. По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года более 61% выдач автокредитов пришлось на клиентов с высокой долговой нагрузкой (показатель долговой нагрузки (ПДН) — более 50% от доходов).

Люди покупали машины на волне растущих инфляционных ожиданий, опасаясь роста цен, что грозило в дальнейшем ростом просрочек.

В конце концов это вызвало беспокойство Банка России, который объявил об ужесточении регулирования выдач автокредитов.

С июля прошлого года ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска по кредитам для заемщиков, чья долговая нагрузка составляет более 50% от дохода. Эти макропруденциальные меры заставили банки формировать резервный капитал на случай дефолтов заемщиков и напрямую отразились на стоимости кредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой. Механизм прост: чем выше надбавка к коэффициенту риска, тем больше средств банк вынужден замораживать в резервах. Например, при уровне ПДН 50–60% надбавка составляет 0,7, а если ПДН превышает 80%, коэффициент увеличивается до 2,0. «Эта мера стала главным фактором охлаждения рынка и отсекла до 40% потенциальных заемщиков в отдельных банках в первом квартале этого года»,— отмечает старший проектный лидер компании Frank RG Станислав Сухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Авторынок без топлива

Меры сработали. «С июля 2024 года объемы выдач сократились в четыре раза. Причина такого падения — в введении макропруденциальных надбавок в совокупности с высокой ключевой ставкой»,— подтверждает Алексей Бочарников. В конечном счете банкам пришлось серьезно пересмотреть требования к заемщикам. «Учитывая требования регулятора, мы стали тщательнее оценивать заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это закономерно повлияло на процент одобрений по заявкам»,— уточняет он.

Ужесточение регулирования со стороны ЦБ стало не единственным охлаждающим фактором для рынка. Отдельная проблема для заемщиков — рост цен на автомобили. «Несмотря на некоторое укрепление рубля, стоимость остальных составляющих, влияющих на цену автомобиля, не снижается, а то и растет»,— рассказывает директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

Трудности с логистикой, рост таможенных платежей, утилизационный сбор, стоимость привлечения заемных средств для финансирования поставок продолжают толкать цены вверх, снижая доступность покупки автомобилей.

«Поэтому говорить о снижении цен в ближайшем будущем не приходится. Скорее всего, нас ждет временная стабилизация с возобновлением роста во втором полугодии 2025 года»,— резюмирует господин Мольков.

По новым правилам

С апреля 2025 года Центробанк получил право вводить новые лимиты на выдачу автокредитов. Теперь регулятор сможет определять максимальный объем выдач в зависимости от долговой нагрузки заемщика и ограничивать получение долгосрочных кредитов. Согласно новым правилам, ограничения вступят в силу 1 июля 2025 года. Поэтому уже в ближайшие месяцы банкам вновь придется пересмотреть сроки и суммы кредитов. «Прогнозировать какие-либо изменения можно будет после получения конкретных значений макропруденциальных лимитов от Центрального банка. Но мы, со своей стороны, готовы принимать разные меры, например наращивать долю субсидированных кредитов или использовать другие комбинированные механизмы, чтобы кредитование оставалось доступным для автолюбителей»,— рассказывают в Сбербанке.

В ВТБ планируют ориентироваться на заемщиков с низкой долговой нагрузкой и клиентов, соответствующих критериям госпрограммы. Задача непростая, поскольку оформить льготный автокредит могут далеко не все.

В приоритете — семьи с детьми, работники школ и больниц, участники СВО и члены их семей, люди с инвалидностью, а также жители Дальнего Востока. Для получения кредита необходимо соответствовать ряду условий. Кредит на автомобиль должен оформляться впервые, с обязательным первоначальным взносом от 10% стоимости машины, либо в счет уплаты части первоначального взноса по кредиту продается собственный автомобиль старше шести лет. Кроме того, приобретаемое транспортное средство должно быть новым (выпуска 2023–2024 годов), исключительно российского производства, а его стоимость не должна превышать 2 млн руб. В итоге программа господдержки охватывает ограниченное количество моделей.

Для дилеров сегодня наиболее эффективным инструментом поддержания продаж становятся программы с субсидированием ставок.

«Существует много программ автокредитования на один-три года (а иногда и до пяти лет), когда реальная процентная ставка в кредитном договоре составляет от 0% до 10% годовых. Обычно для участия в них требуется внести первый взнос в размере от 40% до 70% от стоимости автомобиля. Впрочем, это условие легко выполнимо для тех клиентов, кто сдает старый автомобиль в трейд-ин»,— рассказывает Дмитрий Мольков.

Если бы не субсидирование процентных ставок автопроизводителями, ставка по кредиту составляла бы при нынешней ключевой не менее 25% годовых, указывают участники рынка. Таким образом, субсидирование помогает клиентам сократить выплаты по процентам по кредиту в несколько раз, а иногда и вовсе свести эти расходы к нулю. Статистика подтверждает, что максимальные продажи в кредит сегодня у тех автомобильных брендов, которые активно субсидируют кредитные ставки. Например, у таких брендов, как Chery, Geely, Omoda, доля продаж в кредит составляет более 80%, у Haval — более 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Еще один вариант — рассрочка по ставке от 0,01%, рассказали в сети автосалонов «Ключавто». Для покупателей новых автомобилей также действует программа лизинга для физических лиц. В сегменте автомобилей с пробегом отсутствуют специализированные кредитные программы, зато здесь можно воспользоваться кредитами с минимальной процентной ставкой и программами лизинга для автомобилей с полным НДС.

Участники рынка уверены, что импортеры будут расширять перечень собственных программ с дополнительными мерами поддержки для стимулирования продаж. Как только ситуация с ключевой ставкой начнет меняться, произойдет органическое увеличение спроса, программы поддержки могут быть пересмотрены, уточняют в «Ключавто».

В Сбербанке считают, что один из инструментов поддержания продаж — это микс разных способов взаимодействия с авто: не только владение, но и краткосрочная аренда или подписка. Однако эксперты сомневаются в этом: каршеринг и подписки не смогут заменить автокредитование. «К тому же ключевая ставка оказывает влияние не только на автокредиты: лизинговый бизнес, в частности подписка и каршеринг, также зависим от ставки и испытывает аналогичные трудности. Если говорить про точечные ограничения ЦБ, призванные ограничить автокредитование заемщиков с ПДН более 50%, то это не тот сегмент клиентов, который способен перейти на подписку»,— считает Станислав Сухов из Frank RG.

Когда ждать оттепель

Один из основных рисков для автокредитования сегодня — сворачивание программ субсидирования от автопроизводителей, которое способно заметно повлиять на состояние рынка и доступность автомобилей для покупателей, считают в Сбербанке. Ключевым фактором, влияющим на рост рынка автокредитования, останется риск-политика ЦБ, полагают в ВТБ.

В частности, значительное влияние на рынок окажет планируемое введение обязательного подтверждения дохода в октябре 2025 года.

Это изменение затронет большинство заемщиков, учитывая, что средний размер автокредита в стране сейчас составляет 1,2 млн руб. (несмотря на то что он уменьшился к марту 2025 года на 15%). Дополнительное влияние оказывает и ежегодный рост утилизационного сбора.

Тем не менее на основании тех сигналов, которые транслирует ЦБ, можно предположить, что замедление в автокредитовании регулятора вполне устраивает, считают эксперты. «Закон о возможности введения макропруденциальных лимитов в автокредитовании заработал с 1 апреля, но конкретные меры будут определены к 1 июля. В течение этого периода ЦБ будет наблюдать за развитием ситуации на рынке, и жесткие меры могут не потребоваться»,— рассказал Станислав Сухов. В то же время оживление на рынке автокредитования напрямую зависит от смены цикла жесткой ДКП, что, как ожидают эксперты и аналитики, произойдет не ранее второй половины года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом у ЦБ есть четкое стремление искоренить недобросовестные стандарты в автокредитовании и выработать стандарт по примеру ипотечного бизнеса. Учитывая, насколько бизнес дилеров и банков в автосалонах завязан на финансовых услугах, новый стандарт может привести к серьезной трансформации бизнеса и его сокращению, считает эксперт Frank RG.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Игорь Свищев