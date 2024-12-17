У банков не заводятся автокредиты

Минпромторг планирует увеличить поддержку льготного автокредитования, направив в 2025 году на эти цели 36 млрд руб. Однако этой суммы не хватит, чтобы глобально изменить негативный тренд в сегменте автокредитования и избежать прогнозируемого падения выдач на 10–20%, полагают эксперты. Тем более что программа касается ограниченного круга лиц и моделей. Основными факторами, сдерживающими рост рынка, остаются фактически заградительные ставки по кредитам, рост цен на машины и повышение утильсбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На льготное автокредитование в 2025 году будет направлено 36 млрд руб., объявил во вторник, 17 декабря, директор департамента автомобильной промышленности и машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян. Ранее планы были значительно скромнее — министерство собиралось выделить на эти цели лишь 18,06 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября). Это было сопоставимо с первоначальными затратами на 2024 год, когда на льготное автокредитование было выделено 17,3 млрд руб. Однако впоследствии лимиты увеличивались, в последний раз в декабре — еще на 18 млрд руб. В результате вместе с программами льготного автолизинга в уходящем году на стимулирование продаж было израсходовано 45 млрд руб.

Льготный автокредит можно взять как на бензиновый автомобиль, так и на электрический. Условия программы для машин с ДВС: стоимость до 2 млн руб. и не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства №719. На сегодняшний день это все модели АвтоВАЗа, УАЗа и ГАЗа (полной массой до 3,5 тонны), «Москвич 3», а также китайские Haval Jolion, произведенные в Тульской области. Базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

При этом получить льготный автокредит на бензиновые машины могут не все граждане. Согласно актуальным условиям, его оформление доступно работникам образования, медицинских учреждений, участникам и членам семей участников СВО, лицам с ограниченными возможностями, а также семьям с ребенком, живущим на Дальнем Востоке. Как поясняет исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, основной объем средств программы, как правило, идет на автомобили Lada и Haval Jolion. Около 70% автомобилей Lada продаются в кредит, а по топовым комплектациям Lada Vesta — 80–85%, отмечал в интервью РБК этим летом президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

На фоне падения рынка автокредитования в последние месяцы (выдачи в октябре и ноябре опустились ниже значений прошлого года; см. “Ъ” от 7 ноября) и ожиданий его дальнейшего сокращения в 2025 году (на 10–20%; см. “Ъ” от 16 декабря) мера Минпромторга могла бы оказать поддержку сегменту. Однако в заявленных объемах эта поддержка будет краткосрочной и незначительной, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

1,54 тысячи автокредитов на 2,17 трлн руб. выдали банки по итогам 11 месяцев 2024 года, свидетельствуют данные Frank RG

По оценке директора группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александра Васильева, доля льготных кредитов в портфеле автокредитов банков находится на уровне 15%. И существенным влиянием этой категории автокредитов на весь сегмент назвать нельзя. «Куда большее значение для отрасти в 2025 году будут иметь рост цен на автомобили, повышение утильсбора и очередное вероятное повышение ключевой ставки, а льготные программы не смогут компенсировать эти факторы. Кроме того, в программу не включены наиболее продаваемые китайские автомобили»,— отмечает эксперт.

Банки новые лимиты по льготным программам комментируют с осторожностью. Спрос на программы есть, но в общем объеме автокредитов банка это заметная, но не существенная доля, отмечает и руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих. Как указывают в ВТБ, в 2024 году спрос на программу сильно превышал значения предыдущих лет. «Но пиковые продажи пришлись на первое полугодие, затем они стали сокращаться. Такая тенденция сохранится как минимум до середины следующего года, при этом доля госпрограммы в общем объеме продаж может вырасти»,— ожидают в банке.

Полина Трифонова, Наталия Мирошниченко