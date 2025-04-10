Назначен новый директор Челябинского цинкового завода

Генеральным директором АО «Челябинский цинковый завод» назначен Игорь Ульянов. Ранее он занимал должность директора по коммерческим и финансовым вопросам АО «Уралэлектромедь». Рабочую встречу с новым руководителем провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Стороны обсудили производственные планы завода, экологические проекты и дальнейшее сотрудничества в социальной сфере. Прежде всего, речь идет о строительство футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске. Игорь Ульянов заверил, что все экологические и социальные проекты будут продолжены в соответствии с ранее утвержденными планами.

Губернатор Алексей Текслер отметил значительный вклад в развитие Челябинского цинкового завода предыдущего гендиректора Павла Избрехта, погибшего 1 апреля. «Для всех нас уход Павла Александровича стал трагедией. За то десятилетие, что он руководил цинковым заводом, произошли серьезные изменения: коренная модернизация, увеличение объема производства на 25%. Предприятие стало флагманом цинковой отрасли в стране. Но самое главное — большая работа по экологии»,— отметил глава региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павел Избрехт погиб в возрасте 46 лет в результате выстрела из собственного ружья на территории стрелкового клуба «Царская охота».