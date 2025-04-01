Погиб директор Челябинского цинкового завода

Директор АО «Челябинский цинковый завод», депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Избрехт погиб в стрелковом клубе. На месте происшествия работают криминалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего. Информацию подтвердили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба челябинского отделения партии «Единая Россия»

По данным СМИ, Павел Избрехт случайно выстрелил в себя во время перезарядки оружия в стрелковом клубе «Царская охота». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с его гибелью.

«Павел Александрович Избрехт был одним из наиболее уважаемых и авторитетных представителей промышленного сообщества, истинным патриотом России и Урала. Его внезапный уход из жизни – огромная утрата для Челябинской области и профессионального сообщества всей страны. Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в сердцах его родных, соратников и друзей, всех, кто его знал и ценил»,— прокомментировал глава региона.

Павлу Избрехту было 46 лет. Он являлся генеральным директором Челябинского цинкового завода с июля 2023 года, а также в 2015-2019 годах. Павел Избрехт был избран депутатом законодательного собрания региона 20 сентября 2021-го.