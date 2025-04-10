Объем просроченной задолженности по ипотеке за год вырос в Петербурге на 40%

На начало марта объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге достиг 4,9 млрд рублей. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года показатель вырос на 40%, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В личном Telegram-канале парламентарий поделился статистикой Центробанка. В феврале было выдано 1,2 тыс. кредитов на покупку жилья объемом 13,2 млрд рублей. Тогда как год назад было 1,5 тыс. ипотек на 18,2 млрд рублей.

Общий объем задолженности в Северной столице за год увеличился с 1,1 до 1,2 трлн руб. При этом большая часть кредитов (86%) были оформлены по программе «Семейная ипотека».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть вошла в топ регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок.

Татьяна Титаева