Ленобласть вошла в топ регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок

Лидерами среди регионов с наибольшим количеством ипотечных сделок на тысячу жителей стали Ленинградская и Архангельская области, а также Республика Тыва. Помимо них, в пятерку вошли Удмуртия и Новосибирская область. Таковы данные совместного исследования ВТБ и аналитического центра «Метр квадратный» (М2), которыми они поделились с «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В абсолютных цифрах по объему ипотечных продаж лидирует Москва. Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. Вместе эти пять регионов формируют треть ипотечного рынка страны.

Однако, если смотреть на количество ипотек на тысячу жителей, Ленобласть — безусловный лидер. Там эксперты насчитали 12,6 ипотечных сделок. В Архангельской области этот показатель равен 12, в Республиках Тыва и Удмуртии — чуть более 11, а в Новосибирской области — 10,8. Для сравнения, в среднем по РФ — 7,4, а в Москве — 6,9.

В то же время по числу неипотечных сделок на тысячу жителей верхние строчки в рейтинге занимают Свердловская, Калининградская области и Республика Калмыкия (17 сделок). Далее следуют Новгородская (16,5), Ленинградская и Новосибирская области (по 16,1).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за последний месяц зимы доля ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках Санкт-Петербурга выросла на 7 п. п. и достигла 42% от общего количества ДДУ. Спрос на жилье первичной недвижимости увеличился на 29%.

Андрей Цедрик