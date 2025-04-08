Россия ожидает, что премьер Индии Моди приедет в Москву на День Победы

У премьер-министра Индии Нарендру Моди есть приглашение на парад Победы 9 мая. Россия рассчитывает на то, что он приедет в Москву на праздник. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение»,— сказал господин Руденко (цитата по ТАСС).

3 апреля президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на День Победы 9 мая. Кроме него, в Москву приедут генсек КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, а также премьер Армении Никол Пашинян. Кроме того, свое участие в праздновании 80-летия Победы подтвердили представители Израиля.