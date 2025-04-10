Структура по кибербезопасности «Ростелекома» нарастила выручку до 22,3 млрд руб.

«Ъ» ознакомился с финансовой отчетностью провайдера комплексной кибербезопасности ГК «Солар» (входит в структуры «Ростелекома» (MOEX: RTKM)), впервые опубликованной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Выручка ГК за 2024 год показала рост на 53% по отношению к предыдущему году, до 22,3 млрд руб. Рост объясняется расширением спроса на сервисы ИБ и увеличением клиентской базы до около 1 тыс. компаний, что на 46% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль ГК «Солар» за 2024 год составила 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета затрат на амортизацию) в 2024 году, согласно отчету, удвоился год к году и достиг 5,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 5 п. п., до 24%.

«Кибербезопасность была и остается одним из самых быстрорастущих сегментов всего российского IT-рынка. При этом последние три года "Солар" ежегодно растет вдвое быстрее рынка ИБ»,— сообщил гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

Больший рост по выручке за 2024 год показали сервисы ГК — 62%. Обороты по продуктам выросли на 25%. Более 80% выручки приходится на заказчиков, относящихся к критической информационной инфраструктуре, которые обязаны по закону использовать российские ИБ-решения с начала 2025 года.

Отношение «чистый долг / OIBDA» сократилось до коэффициента 2,3 в 2024 году против 3,4 годом ранее за счет опережающего роста OIBDA по сравнению с динамикой чистого долга группы.

В отчетном году компания завершила ряд сделок M&A. Так, ГК «Солар» приобрела долю образовательной ИБ-платформы Secure-T, 100% провайдера услуг аудита ИБ группы Digital Security, 10% разработчика средств защиты контейнеров Kubernetes (сделка закрыта венчурным фондом Solar Ventures), 51% системного интегратора ООО «Элвис-Плюс» (по итогам доля «Солара» в уставном капитале выросла до 100%). Кроме того, в первом квартале 2025 года ГК приобрела 49% российского разработчика в сфере ИБ «Гефест Технолоджис».

В 2024 году ГК обеспечивала защиту от кибератак на выборах президента РФ, которые проходили в том числе в электронном виде. В ходе избирательной кампании специалисты отразили более 700 тыс. кибератак, сообщали в ГК. Также «Солар» отвечает за защиту ПМЭФ-2024, «Игр будущего» и других госпроектов.

Филипп Крупанин